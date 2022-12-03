رؤساء حكومات موريتانيا ومالي والسنغال وغينيا يدشنون مشروعا كهربائيا مشتركا

دشن رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال مسعود، اليوم/السبت/ في مدينة خاي المالية مع رئيس الوزراء المالي العقيد عبد الله مايغا والسنغالي آمادو با والغيني بيرنارد غومو مشروع سد لضمان إنتاج الكهرباء عن طريق توربينات تدفقات نهر السنغال.



وذكرت الحكومة الموريتانية، في بيان صحفي، إن السد الممول من بنك اكسيم بانك الصيني بمبلغ 437 مليون دولار موزعة بالتساوي بين موريتانيا ومالي والسنغال لعشرين سنة لسداد الدين تسع سنوات منها فترة سماح ويبلغ إجمالي الطاقة التي تنتجها محطة توليد غوينا 503 جيجاوات للساعة موزعة على النحو التالي:



موريتانيا (33%) أي 166 جيجاواط ساعة؛ السنغال (33 في المائة) أي 166 جيجاواط ساعة؛ مالي (34%) أي 171 جيجاواط ساعة.