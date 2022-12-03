قيادي جمهوري بارز يحذر حزبه من الاستهانة ببايدن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق الجمهوري نيوت جينجريتش، إنه على الجمهوريين التوقف عن "التقليل من شأن" الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن الأخير يفوز في المعركة.



واعتبر جينجريتش في مقال على موقعه الإلكتروني أن عداء المحافظين لإدارة بايدن يعميهم عن رؤية مدى فاعليته"، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.



وأضاف: "لا نحب بايدن كثيرا، ونركز على صعوباته في التحدث وسلوكه الغريب أحيانا، وهفواته الواضحة وعيوب شخصية أخرى"، مردفا: "نفورنا منه وسياساته يجعلنا نقلل من شأنه والديمقراطيين".



ورأت "جارديان" أن المقال تسبب في ذعر بين المعلقين في واشنطن، ويرجع ذلك جزئيا، كما ذكر موقع "أكسيوس" إلى "أن زعيم الحزب الجمهوري في حقبة التسعينيات يجادل بأن جو بايدن ليس مجرد منتصر ولكنه نموذج يحتذى به".



وقال جينجريتش في تصريحات لموقع أكسيوس الإخبارى الأمريكي: "كنت أفكر في كرة القدم ومبدأ الفوز والخسارة. ولكن وفقا لأهداف بايدن، كان أكثر نجاحا مما كنا على استعداد للوثوق به".



وقارن جينجريتش بايدن بالرئيسين السابقين دوايت أيزنهاور ورونالد ريجان، حيث كان الأخير في السابق أكبر رئيس سنا على الإطلاق، بعد أن غادر البيت الأبيض في السابعة والسبعين من عمره عام 1989.



وقال جينجريتش إن ريجان وأيزنهاور "فضلا الاستهانة بهما وأرادا أن يعتبرهما الناس لطفاء لكن ليسوا خطرين"، وبالتالي تمتعا بنجاح كبير.



يذكر أن بايدن الذى احتفل مؤخرا ببلوغ 80 عاما، قال إنه سيستغل عطلة عيد الميلاد ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.