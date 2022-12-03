 تحرير 576 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتدائهم الخوذة - بوابة الشروق
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تحرير 576 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتدائهم الخوذة

مصطفى عطية
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 12:05 م
ضبطت أجهزة الأمن، 576 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

ووجهت وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين؛ للحفاظ على أرواح المواطنين، بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق؛ تجنباً للمساءلة القانونية

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