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العراق ينفي حل شرطة أمن الملاعب

د ب أ
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 9:57 ص | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 9:57 ص
نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، صدور أمر رسمي بحل شرطة أمن الملاعب وتنسيبهم إلى الشرطة المحلية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور أمر رسمي بحل شرطة أمن الملاعب وتنسيبهم إلى الشرطة المحلية، وهذا الموضوع غير صحيح ولم تصدر أية أوامر بهذا الشكل".

وأشارت إلى أن شرطة أمن الملاعب مستمرة في واجباتها التخصصية وتستعد للاشتراك في بطولة خليجي 25 التي ستقام في محافظة البصرة.

ودعت إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية.

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