البرلمان العراقي يمنح الثقة لوزيري الإعمار والبيئة في حكومة السوداني

صوت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على منح الثقة لمرشحي وزارتي البيئة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة، وبذلك تم استكمال منح الثقة لكامل أعضاء الحكومة العراقية الجديدة.



وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن مجلس النواب صوت على منح ثقته إلى نزار محمد سعيد ناميدي، وزيراً للبيئة بالأغلبية المطلقة، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع".



وأضاف البيان، أن المجلس صوت أيضاً، على منح ثقته إلى بنكين عبد الله ريكاني، وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة.



وعقد البرلمان جلسته الـ15، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 208 نواب.



وتسلم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مهامه في أكتوبر الماضي، بعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة. وتزامن منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومته مع اندلاع مظاهرات واسعة النطاق.