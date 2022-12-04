إيلون ماسك: رأيت تغريدات مثيرة للقلق بشأن الانتخابات البرازيلية الأخيرة

كتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، أنه رأى "الكثير من التغريدات المثيرة للقلق " حول الانتخابات البرازيلية الأخيرة.

وأضاف ماسك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إذا كانت هذه التغريدات دقيقة، فمن المحتمل أن يكون موظفو تويتر قد أعطوا الأفضلية للمرشحين اليساريين"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وفاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفارق ضئيل على الرئيس جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية ، وفاز بنسبة 50.9% من الأصوات في جولة الإعادة في 30 أكتوبر.

وزار ماسك البرازيل في وقت سابق من هذا العام؛ لمناقشة خطط الاستثمار وتنفيذ تكنولوجيا جديدة لمراقبة إزالة غابات الأمازون، ومشروع لتوسيع الإنترنت عريض النطاق إلى المناطق النائية.