 قائد البحرية الهندية: الهيئة تسعى للاعتماد على نفسها بحلول 2047 - بوابة الشروق
السبت 3 ديسمبر 2022 8:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

قائد البحرية الهندية: الهيئة تسعى للاعتماد على نفسها بحلول 2047

د أ ب
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 8:21 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 8:21 م

قال قائد البحرية الهندية الأدميرال هاري كومار، اليوم السبت، على خلفية تطور المصفوفة الأمنية الإقليمية وتنامي قوة البحرية الصينية، إن البحرية الهندية تتطلع إلى الحصول على حاملة طائرات محلية ثانية.

وأوضح كومار أنه من المقرر أن تجلب مجموعة من المنصات الأخرى، من بينها طائرات مسيرة من طراز "برداتور" من الولايات المتحدة؛ لتعزيز قدراتها العسكرية الإجمالية، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وذكر في مؤتر صحفي قبل يوم من يوم البحرية أنه تم إعداد إطار زمني لجعل سلاح البحرية يعتمد على نفسه.

وأضاف أن هناك تدريبات جارية في سلاح البحرية للتخلص من الماضي الاستعماري، فيما "ندعم بشدة اتجاه أننا يجب أن نتخلص من (عقلية العبودية) هذه".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك