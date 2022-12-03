قائد البحرية الهندية: الهيئة تسعى للاعتماد على نفسها بحلول 2047

قال قائد البحرية الهندية الأدميرال هاري كومار، اليوم السبت، على خلفية تطور المصفوفة الأمنية الإقليمية وتنامي قوة البحرية الصينية، إن البحرية الهندية تتطلع إلى الحصول على حاملة طائرات محلية ثانية.

وأوضح كومار أنه من المقرر أن تجلب مجموعة من المنصات الأخرى، من بينها طائرات مسيرة من طراز "برداتور" من الولايات المتحدة؛ لتعزيز قدراتها العسكرية الإجمالية، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وذكر في مؤتر صحفي قبل يوم من يوم البحرية أنه تم إعداد إطار زمني لجعل سلاح البحرية يعتمد على نفسه.

وأضاف أن هناك تدريبات جارية في سلاح البحرية للتخلص من الماضي الاستعماري، فيما "ندعم بشدة اتجاه أننا يجب أن نتخلص من (عقلية العبودية) هذه".