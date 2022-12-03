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كأس العالم .. مدرب أستراليا : قدمنا مباراة قوية أمام الأرجنتين

كريم صلاح
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 11:12 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 11:12 م

يرى جراهام أرنولد المدير الفني للمنتخب الأسترالي أن فريقه قدم مباراة كبيرة ضد الأرجنتين وكان ندًا قويًا طوال اللقاء.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الـ8 من مونديال قطر بالفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدًا ناريًا مع هولندا.

وقال أرنولد في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة :" قدمنا مستوى طيب وكنا ندًا للأرجنتين حتى جاء الهدف الأول من ميسي وهو أمر يصعب إيقافه".

وأضاف :" تلقينا هدف ثاني من خطأ وحاولنا العودة للمباراة ونجحنا في تقليل الفارق وكنا قريبين من التعادل ولكن لم نوفق".

وأختتم تصريحاته :" علينا أن نعمل من النقطة التي وصلنا إليها وأشكر كل الفريق على ما قدموه خلال المباراة".

 

 


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