فيديو مروع لتصادم 3 شاحنات في روسيا



وبيّن الفيديو، شاحنة يبدو أنها سائقها قد باغته النوم أثناء القيادة، فاصطدم من الخلف بشاحتين أخريين.



وأظهر مقطع فيديو، حالة من الفوضى عمت في أرجاء المنطقة، بعد الحادث المروع والمفزع.





وكانت روسيا قد أعلنت الاستعانة بأجهزة الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة المرور في تقاطعات الطرق، في خطوة تتضمن التمرير الفورى لسيارات الإسعاف والطوارئ وتتولى الحد من حوادث المرور والتنبؤ بحدوث الاختناقات المرورية والمساعدة فى تطبيق نظام التكيف على أوضاع المرور فى شوارع المدينة.



ويعتمد الذكاء الاصطناعى فى تقاطعات الطرق على خوارزمية قائمة على نتائج تحليل المعلومات الواردة من بوابة "أوتوداتا" الإلكترونية الروسية.