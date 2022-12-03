انطلق قبل قليل حفل عرض خطوط الرجال لأزياء خريف 2023، لشركة ديور الفرنسية العالمية، والذي يقام تحت سفح الأهرام، ويعتبر الاستضافة الأولى لمصر لهذا الحدث العالمي في عالم الأزياء والموضة.

وقال المصمم العالمي ستيفن جونز، "حرصنا على إطلاق هذه المجموعة بالقرب من الأهرامات تأكيدا منا على عراقة دار ديور العالمية التي أتمت 75 عاما على إنشائها".

وحرصت دار الأزياء العالمية على دعوة عدد كبير من النجوم العالميين لهذا الحدث الكبير، ونتعرف على أبرزهم في التقرير التالي:

* تشا أون وو

هو نجم شاب من كوريا الجنوبية، يبلغ من العمر 25 عاما، ويلقى شعبية كبيرة لدى جمهور الشباب بمختلف دول العالم؛ حيث إنه يتميز بتعدد مواهبه بين الغناء والرقص والتمثيل، ومع وصوله لمطار القاهرة الدولي لحضور الحفل، كان في انتظاره بالخارج عدد كبير من المعجبين الذين تجمعوا قبل ساعات للترحيب بزيارته لمصر.

*مينا مسعود

النجم الآخر، تأتي زيارته بمثابة زيارة لأرض وطنه الأصلي، وهو النجم مينا مسعود، الذي قام بأدوار هامة في السينما الأمريكية، لعل أبرزها دوره بفيلم " علاء الدين الذي صدر في 2019.

لويس هامليتون.

ومن الفن للرياضة، يحضر البريطاني في سباقات السيارات لويس هاميلتون، والذي حقق لقب العالم لسبع مرات في تاريخه.