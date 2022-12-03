الاتحاد الأوروبي واليابان يبحثان تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين المتجدد

بحث الاتحاد الأوروبي واليابان سبل تعزيز تعاونهما المشترك في مجال الهيدروجين المتجدد.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات بعد توقيع مذكرة تعاون مع اليابان، لتحفيز الابتكار وتطوير سوق الهيدروجين الدولي، في طوكيو بين مفوض الطاقة الأوروبي كامري سيمسون ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي واليابان بصفتهما رائدان في مجال تكنولوجيا الهيدروجين، سيعملان معا من أجل الإنتاج المستدام له وبأسعار معقولة وتعزيز سلاسل التجارة والنقل والتخزين والتوزيع واستخدام الهيدروجين المتجدد والمنخفض الكربون. وسيساعد التعاون على إنشاء سوق هيدروجين عالمي قائم على القواعد وشفاف دون تشوهات لسياسات التجارة.

وتابع البيان "التزم الطرفان بالفعل بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتسريع انتقال الطاقة النظيفة، على النحو المبين في بنود التحالف الأخضر بين الاتحاد الأوروبي واليابان. ويمكن للهيدروجين أن يقدم مساهمة حاسمة في كل من التحول الأخضر وأمن الطاقة.. فيما تحدد المذكرة مجموعة من المجالات التي سيتم فيها تشجيع الحكومات واللاعبين الصناعيين والمؤسسات البحثية والسلطات المحلية في الاتحاد الأوروبي واليابان على التعاون في أمور كثيرة، من بينها، تفعيل السياسات واللوائح والحوافز والإعانات، بما في ذلك على المستوى الدولي للعمل نحو معايير وشهادات مشتركة، تعزيز أفضل الممارسات والدروس المستفادة في البحث والتطوير والتطبيقات والمشروعات الخاصة بالهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون وتطوير المشاريع بما في ذلك في سياق مبادرات التعاون المتعددة الأطراف بهدف دعم البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم وكذلك تطوير التعليم وتحسين المهارات وإعادة صقلها والتعليم والتدريب المهني، بما في ذلك عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين.