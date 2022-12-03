نيمار يخوض التدريبات البدنية مع لاعبي الزمالك

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أدى سيد عبدالله “نيمار” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات البدنية برفقة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في الدوري.

وكان ” نيمار” غاب عن مباراة الزمالك والمصري الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة قبل اللقاء.

وظهر سيد عبد الله “نيمار” في تدريبات اليوم وشارك في الجزء البدني الذي خاضه اللاعبون تحت قيادة أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.