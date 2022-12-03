نقيب التمريض: زيارة وزير الصحة لمستشفى قويسنا أحدثت فارقا نفسيا ومعنويا مع التمريض

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنها تواصلت مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمجرد معرفتها بواقعة مستشفى قويسنا المركزي، لافتة إلى أنه كان حريصًا على معرفة كل التفاصيل، وتواصل مع الجهات المعنية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن زيارة «عبدالغفار»، للمستشفى اليوم أحدثت فارقًا نفسيًا ومعنويًا مع التمريض، مشيدة بالبيان الصادر عن المتحدث العسكري.

وأشارت إلى أن جزاء طاقم التمريض، يجب ألا يكون مماثلًا لما حدث في الفيديو، منوهة بأن طاقم التمريض لم يقصر في التعامل مع الحالة.

وأوضحت أن الحالة عانت من نزيف «بسيط»، وتم التعامل معها بمنتهى المهنية دون تقصير من جانب التمريض، معقبة: «ميصحش من أي حد يتعدى على الفريق الصحي أو أي موظف أثناء تأدية عمله، أو يتضرب بالشكل المهين اللي مفهوش آدمية لأي حد.. دي جريمة».

وشددت على أهمية أن يأخذ القانون مجراه، وأنا ينال المخطئ عقابه وجزاءه، قائلة إنها تحترم البيان الصادر عن القوات المسلحة، وتثق ثقة عمياء في القيادة السياسية.

وأكدت أنها تثق في أن التمريض سيحصلون على حقهم، موضحة أنها تحدثت مع كل ممرضة على حدة، واستمعت إلى أقوالهم، ورأت تطابقًا بين ما قالوه وما نشر على مواقع التواصل.

ونوهت بأن واقعة التعدي من المرضى، تتكرر كثيرًا مع أعضاء الفريق الصحي، مشددة على أهمية توفير الحماية للطاقم الطبي؛ لضمان عدم الاعتداء عليه.

وقالت القوات المسلحة، في بيان اليوم السبت، إنها تتابع عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي.

وأكدت القوات المسلحة كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، وأهابت بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات