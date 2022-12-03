رئيسة وزراء إستونيا تشيد بالتوصل لقرار سقف أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل

أشادت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن سقف أسعار النفط الروسي المحدد بـ 60 دولارًا للبرميل.

وقالت كلاس - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت - "لقد قامت إستونيا بعمل جاد لتحقيق هذه النتيجة، وأنا سعيدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لأنه خطوة مهمة تساعد في دعم أوكرانيا وإيقاف الآلة العسكرية الروسية".

ووفقًا لرئيسة حكومة إستونيا، تم اقتراح وضع حد أقصى للسعر يبلغ 65 دولارًا، وكانت هناك أفكار أخرى أيضًا.

وأوضحت أنه "خلال المفاوضات، كان المبلغ حوالي 70 دولارًا.. وتمكنا من إقناع شركائنا بالتفاوض على سعر أقل بكثير".

وأشارت إلى أنه وفقًا للخبراء، فإن سعرًا يتراوح بين 30 و 40 دولارًا للبرميل قد يكون مؤلمًا للغاية بالنسبة لروسيا، ومع ذلك، في الوقت الحالي، تم التوصل إلى "أفضل حل وسط ممكن اليوم".

ولفتت كلاس إلى أن إستونيا قدمت أيضًا اقتراحًا لمراجعة الحد الأقصى بشكل منتظم وإجراء تعديلات، بناءً على هدف خفض الإيرادات الروسية.

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا على شرط أن يكون الحد الأقصى أقل بنسبة 5٪ من متوسط ​​سعر السوق.. ويسعدني أن مقترحاتنا أصبحت جزءًا من الاتفاقية وأن مناقشات الحد الأقصى للسعر ستستمر في المستقبل".