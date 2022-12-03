فرنسا تسجل 59 ألفا و8 إصابات جديدة بكورونا و67 وفاة

سجلت فرنسا 59 ألفا و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و67 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 38 مليونا و174 ألفا و893، والوفيات إلى 160 ألفا و133.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 153 مليونا و69 ألفا و144 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.