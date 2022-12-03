البابا تواضروس يطلق مبادرة لإنشاء صندوق يوثق تاريخ كنائس الكرازة المرقسية

أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الإعداد لإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق يوثق تاريخ كنائس الكرازة المرقسية عن طريق إعداد موسوعة متكاملة لها بعنوان "وثق كنيستك"، ويتولى معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي الإشراف عليه ووضع اللائحة الداخلية له، مشيرا إلى تخصيص مبلغ مالي لدعم الصندوق الجديد.

جاء ذلك خلال حفل تخريج أولى دفعات معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى ونيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن نظام الدراسة وطريقة الالتحاق بالمعهد، وكلمات لاثنين من خريجي الدفعة الأولى، ونيافة الأنبا دانيال، إلى جانب كلمة لقداسة البابا تواضروس.

وفي كلمته، تناول البابا ثلاث نقاط وصف من خلالها تأثيرات التاريخ في حياة الإنسان، حيث أكد أن التاريخ أكبر معلم، فهو يظل يعطي الإنسان طوال حياته دروسًا.

وفي الختام سلم البابا تواضروس الخريجين، البالغ عددهم 41 شخصا، شهادات التخرج وبعض الهدايا والتقطوا معه صورًا تذكارية.