 الري: تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الري: تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية

أ ش أ
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 9:51 ص
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم أن مصر أطلقت مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، ويتم العمل حاليا على صياغة المشروعات التي سيتم تنفيذها تحت مظلة المبادرة لتنفيذ عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية وخاصة بالدول الإفريقية.

وقال غانم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إنه تم اختيار تنفيذ المشروعات بالدول الإفريقية، لأنها أكثر الدول المتضررة من التغيرات المناخية على الرغم من أنها أقل الدول المسببة للتغيرات المناخية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الري إلى أهمية التزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها السابقة وتمويل هذه المشروعات، كونها المتسببة في التغيرات المناخية التي تتأثر بها الدول الإفريقية.

وأوضح أن مشروعات التكيف من التغيرات المناخية تكمن أهميتها في الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ في مصر ومختلف الدول الإفريقية، فضلا عن مشروعات إعادة استخدام المياه، وغيرها من المشروعات التي تسهم في تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها.

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