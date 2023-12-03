حملات مكثفة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالغربية

واصلت الجهات التنفيذية في الغربية حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية في كل المراكز والمدن، والتصدي لأية محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.

ويتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الحملات على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وتمكنت تلك الحملات من إزالة 39 حالة تعد على مساحة 22 سهما و19 قيراطا و7 أفدنة وإزالة حالتي مخالفات للبناء على مساحة 150 م2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى تحويل 39 متعديا على الأراضي الزراعية ومخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

ويتابع محافظ الغربية الحملات عن كثب عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.