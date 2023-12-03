 مستشار حكومي إسرائيلي: نبذل قصارى جهدنا لحماية المدنيين في غزة - بوابة الشروق
الأحد 3 ديسمبر 2023 6:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مستشار حكومي إسرائيلي: نبذل قصارى جهدنا لحماية المدنيين في غزة

لندن - د ب ا
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 6:18 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 6:18 م

رفض المستشار الحكومي الإسرائيلي مارك ريجيف، ما يتردد عن أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بما يكفي لحماية المدنيين في قطاع غزة أثناء حربه ضد حركة حماس.

وقال ريجيف "سنقوم بالتوازي ببذل أقصى جهد للقيام بأمرين، أحداهما التمييز بين الإرهابيين الذين يعدون أسوأ أعدائنا والمدنيين. سوف نبذل قصارى جهدنا لحماية المدنيين".

وأضاف "سوف نسهل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة".

واتهم ريجيف حماس بأنها الوحيدة المسئولة عن الحرب في قطاع غزة، واستئناف الأعمال العدائية بعد وقف إطلاق النار واستخدام المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد لإخفاء "آلتها الإرهابية العسكرية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك