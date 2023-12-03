مستشار حكومي إسرائيلي: نبذل قصارى جهدنا لحماية المدنيين في غزة

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رفض المستشار الحكومي الإسرائيلي مارك ريجيف، ما يتردد عن أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بما يكفي لحماية المدنيين في قطاع غزة أثناء حربه ضد حركة حماس.

وقال ريجيف "سنقوم بالتوازي ببذل أقصى جهد للقيام بأمرين، أحداهما التمييز بين الإرهابيين الذين يعدون أسوأ أعدائنا والمدنيين. سوف نبذل قصارى جهدنا لحماية المدنيين".

وأضاف "سوف نسهل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة".

واتهم ريجيف حماس بأنها الوحيدة المسئولة عن الحرب في قطاع غزة، واستئناف الأعمال العدائية بعد وقف إطلاق النار واستخدام المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد لإخفاء "آلتها الإرهابية العسكرية".