والدة الطالب الفلسطيني ضحية إطلاق النار في فيرمونت الأمريكية تعلن إصابته بالشلل

قالت إليزابيث برايس، والدة الطالب الفلسطيني هشام عورتاني، إن ابنها أصيب بالشلل بعد أن استقرت الرصاصة التي أُطلقت عليه الأسبوع الماضي، في عموده الفقري، بحسب ما نشرته CNN.

وهشام عورتاني، كان أحد طلاب الجامعات الفلسطينيين الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص خلال سيرهم في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال عطلة عيد الشكر نهاية الأسبوع الماضي.

- حملة لجمع التبرعات

وبحسب تقرير CNN، الذي ترجمته «الغد»، فإن عائلة هشام أطلقت حملة لجمع التبرعات على موقع GoFundMe لمساعدة الشاب البالغ من العمر 20 عامًا في جامعة براون، في إعادة تأهيله بعد خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل.

وكان عورتاني وصديقاه القدامى من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل – كنان عبد الحميد من كلية هارفارد وتحسين علي أحمد من كلية ترينيتي – في نزهة، الأسبوع الماضي في بيرلينجتون، حيث كانوا يتحدثون كما كانوا يفعلون غالبًا باللغتين الإنجليزية والعربية، إلى أن تعرضوا لهجوم مكثف.

وبحسب قائد شرطة بيرلينجتون جون مراد، فإن اثنين من الطلبة الثلاثة كانا يرتديان الأوشحة الفلسطينية التقليدية المعروفة بالكوفية وقت الهجوم.

وبالإضافة إلى إصابة عورتاني في العمود الفقري التي غيرت حياته، أصيب صديقاه الآخران بالرصاص في الجذع العلوي والأطراف السفلية وتم نقلهما إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة، وفقًا للشرطة.

وقال مصدر مقرب من عائلات الضحايا لشبكة CNN إن أحد الضحايا خرج من المستشفى يوم الاثنين.

- مأساة

وقال والدا عبد الحميد في بيان مساء الثلاثاء إنهما «يشعران بالارتياح الشديد» لخروجه من المستشفى ولكنهما «يعلمان أن هذه المأساة ستشكل بقية حياتنا».

وقالوا: «أخبرنا كنان أنه يخشى مغادرة المستشفى، قد يكون ابننا في صحة جيدة بما يكفي ليخرج من المستشفى، لكنه لا يزال مهتزًا من هذا الهجوم المروع».

وتم القبض على المشتبه به في الهجوم، جيسون جيه إيتون، البالغ من العمر 48 عامًا، يوم الأحد، ووجهت إليه ثلاث تهم بمحاولة القتل، ودفع ببراءته.

وقالت السلطات إنها لم تحدد الدافع وراء الهجوم، لكنها قالت إنها تحقق فيما إذا كان الدافع وراء الحادث هو الكراهية.

وقالت برايس: «لقد كانت ستة أيام مؤلمة وصعبة، لكنها كانت أيضًا وقتًا رائعًا ومذهلًا، شاهدت هشام وصديقيه يواجهون هذه التجربة بمرونة وقوة وحتى اهتمام عميق بالآخرين».

وأضافت، إنه إذا لم تكن هناك حاجة إلى المبلغ الكامل الذي جمعته GoFundMe، فسيتم توجيه الأموال إلى صندوق لدعم الفلسطينيين الآخرين الأكثر ضعفا والأقل حظا منه بكثير.

وجاء في بيانها: «نطلب من كل شخص أن يتضامن مع كل أولئك الذين يتألمون عندما يعلمون أن النتيجة الطبيعية لتجريد أي شخص من إنسانيته هي العنف البغيض».

- تفاصيل الحادث

وقال عورتاني لشبكة CNN، إن الطلاب الذين كانوا يزورون بيرلينجتون لقضاء عطلة عيد الشكر، كانوا يقيمون لدى خال عورتاني، ريتش برايس، وأضاف أنهم حضروا حفلة عيد ميلاد لإبني الخال التوأم البالغين من العمر 8 سنوات قبل ساعات فقط من الهجوم عليهم.

وبحسب برايس، فإن عورتاني قال لوالدته أيضا إنه «وجد نفسه فجأة على الأرض» عندما بدأ إطلاق النار، وتذكر أن أحد أصدقائه «كان يصرخ من الألم» من جرح في الصدر.

وأضافت أن الضحية الثالث، الذي ظن أن صديقيه قد قتلا، حاول الهرب للحصول على المساعدة.

وقالت الأم إن مطلق النار استمر في السير بجانبهم لفترة قصيرة، واعتقد عورتاني أنه «سيواصل إطلاق النار عليهم وقتلهم». وبمجرد فرار مطلق النار، تمكن عورتاني من الاتصال برقم الشرطة لإنقاذه.

وقالت إليزابيث برايس لشبكة CNN أيضا، إن ابنها يعاني من «إصابة غير كاملة في العمود الفقري»، مما يعني أنه يستطيع الشعور بساقيه ولكنه لا يستطيع تحريكهما.

وأشارت الأم، إلى إنه من المتوقع أن يقضي ما بين أسبوع وأربعة أسابيع في رعاية إصابات العمود الفقري، تليها أشهر في العلاج الطبيعي.

وعورتاني وعبد الحميد وأحمد أصدقاء منذ المدرسة الابتدائية، حسبما قالت برايس لشبكة CNN من رام الله، قبل مجيئهما إلى الولايات المتحدة للالتحاق بالجامعة، ذهبا إلى المدرسة معًا في مدرسة فريندز رام الله، وهي مدرسة خاصة غير ربحية تديرها جمعية الكويكرز في المدينة التي تحتلها إسرائيل.