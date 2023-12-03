لولا دا سيلفا: البرازيل تعتزم الاستفادة من انضمامها إلى أوبك بلس لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي، أن البرازيل تعتزم الاستفادة من عضويتها المنتظرة في تحالف "أوبك بلس" للدول المنتجة للنفط للعمل على إنهاء استخدام الوقود الأحفوري.

وقال لولا، خلال اجتماعه مع نشطاء أمس السبت، "أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا المشاركة في أوبك بلس، لأنه يتعين علينا إقناع الدول المنتجة للنفط بضرورة الاستعداد لنهاية الوقود الأحفوري".

وأضاف لولا أن "الاستعداد يعني الاستفادة من الأموال التي يكسبونها لعمل استثمارات، حتى تتمكن القارات مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية من إنتاج الوقود المتجدد الذي تحتاجه، وخاصة الهيدروجين الأخضر".

وأعلن تحالف "أوبك بلس" الخميس الماضي أن البرازيل ستنضم إلى التحالف الذي يضم أكثر من 20 عضوا. وتوسعت البرازيل باستمرار في إنتاج النفط خلال السنوات الأخيرة.