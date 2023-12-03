غاز الفيوم تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

نظمت شركة الفيوم للغاز الطبيعي مؤتمرًا حاشدًا تحت عنوان "انزل شارك صوتك أمانة"؛ لدعم الرئيس السيسي بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال الفيوم؛ لتوعية العاملين بالشركة وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك في المؤتمر المهندس محمود حمدي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والمهندس حسام إبراهيم، مدير عام المشروعات والعمليات، وأسامة عرفة، رئيس القطاع المالي والإداري، وعماد يحيى، مدير عام الشئون الإدارية والعلاقات العامة، وخالد معروف، رئيس اتحاد نقابات عمال الفيوم، وعدد من العاملين بالشركة وأعضاء الاتحاد.

وأكد المهندس محمود حمدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن المؤتمر يهدف إلى حث العاملين بالشركة على المشاركة، وممارسة الموظفين لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، من أجل الحفاظ على كل مكتسباتهم في ملف التمكين، واستكمال إنجازات الدولة.

وأكد المهندس حسام إبراهيم، مدير عام العمليات والمشروعات، ضرورة وعي العاملين بالشركة تجاه القضايا المجتمعية الراهنة، رغم ما يتعرضون له من حروب فكرية وثقافية وأيديولوجية مختلفة؛ لذلك يجب أن يكون لهم دورًا إيجابيًا في المشاركة الإيجابية.

وأشار خالد معروف، رئيس اتحاد نقابات عمال الفيوم، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية والاطلاع على كل برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية، مشددًا على ضرورة اختيارهم من يرونه أفضل بحرية تامة.

من جانبه أضاف عماد يحيى، مدير عام الشئون الإدارية والعلاقات العامة، أن الهدف من تنظيم الندوة هو العمل على توعية الموظفين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإرسال صورة مشرفة عن مصر للعالم الخارجي عن وعي الشعب المصري.

وأشار إلى أن الشركة تحرص على تنمية عقول موظفيها، وإثراء وعيهم، وتوسيع مداركهم، وإكسابهم القدرة على اتخاذ القرار والعمل الجماعي، ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع مستقبلًا.

فيما دعا المهندس شعبان قاسم، مدير إدارة المحطات والضغط العالي بالشركة، كل موظفي الشركة بمختلف الأقسام على المشاركة، وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن دعمه ومساندة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في شتى القطاعات.