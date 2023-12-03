 سفير مصر بالكويت: توافد حشود كبيرة مع نهاية اليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
الأحد 3 ديسمبر 2023 5:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سفير مصر بالكويت: توافد حشود كبيرة مع نهاية اليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية

الكويت - أ ش أ
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 5:40 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 5:40 م

أكد رئيس لجنة الانتخابات وسفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، توافد أعداد كبيرة مساء اليوم الأحد على التصويت مع نهاية اليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية.

وقال شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت من داخل مقر اللجنة الانتخابية - إن الحشود والتوافد متعاقب من قبل المواطنين المصريين في الكويت، ما يعكس الحرص والوطنية المصرية والتزامهم بأداء واجبهم الوطني.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المقر لاستيعاب تلك الحشود والمساعدة خاصة لكبار السن والسيدات وتخصيص لهم أماكن لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك