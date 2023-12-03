سفير مصر بالكويت: توافد حشود كبيرة مع نهاية اليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية

أكد رئيس لجنة الانتخابات وسفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، توافد أعداد كبيرة مساء اليوم الأحد على التصويت مع نهاية اليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية.

وقال شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت من داخل مقر اللجنة الانتخابية - إن الحشود والتوافد متعاقب من قبل المواطنين المصريين في الكويت، ما يعكس الحرص والوطنية المصرية والتزامهم بأداء واجبهم الوطني.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المقر لاستيعاب تلك الحشود والمساعدة خاصة لكبار السن والسيدات وتخصيص لهم أماكن لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.