كوريا الشمالية تحذر من أن الصدام الفعلي والحرب في شبه الجزيرة الكورية مسألة وقت وليس احتمالا

حذرت كوريا الشمالية اليوم الأحد من أن حدوث "صدام فعلي والحرب" أصبحا مسألة وقت في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب إلغاء اتفاق خفض التوتر العسكري بين الكوريتين، مهددة من ان كوريا الجنوبية ستواجه "الانهيار التام" إذا قامت بأي عمل عدائي.

وطرح معلق عسكري كوري شمالي هذا التهديد في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في البلاد، وألقى باللوم على الجنوب في إلغاء الاتفاقية العسكرية الشاملة لعام 2018 التي دعت إلى سلسلة من الإجراءات العسكرية للحد من التوترات على طول الحدود.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن بيونج يانج ألغت فعليا الاتفاق الشهر الماضي بعد أن علقت سول جزءا من الاتفاق احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية الناجح لقمر تجسس عسكري. ومنذ ذلك الحين أعادت كوريا الشمالية مواقع الحراسة وجلبت أسلحة نارية ثقيلة على طول الحدود.

وقال المعلق العسكري "بسبب التحركات المتهورة وغير الحكيمة التي قامت بها المجموعة العميلة من الخونة لإبطال الاتفاق العسكري بين الشمال والجنوب، فإن المواجهة العسكرية الشديدة الخطيرة مثل تلك التي كانت قبل اعتماد الاتفاق قد تم ايجادها مرة أخرى في شبه الجزيرة الكورية".

وقال المعلق إن اتفاق عام 2018 كان "الآلية الدنيا والخط الأخير لمنع الصراع العسكري العرضي في المنطقة الواقعة على طول خط ترسيم الحدود العسكرية حيث تقف قوات مسلحة ضخمة بأعلى كثافة ومواجهة حادة في العالم".

وأكد المعلق "إن الصدام الفعلي والحرب في شبه الجزيرة الكورية أصبحا مسألة وقت، وليس احتمالا".