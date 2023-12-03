صحة غزة: الاحتلال دمر 56 سيارة إسعاف وأخرج 20 مستشفى عن الخدمة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «انتهاكات الاحتلال ضد المنظومة الصحية فاقت الوصف»، معلنًا عن استشهاد 281 شخصًا من الأطقم الطبية وإصابة المئات منهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن «الاحتلال استهدف ودمر 56 سيارة إسعاف وقتل من فيها من الأطقم الطبية والجرحى».

ولفت إلى أن «الاحتلال دمر 56 مؤسسة صحية، وأخرج 20 مستشفى و46 مركزًا للرعاية الأولية عن الخدمة».

وتابع: «الاحتلال أقدم أمس على اعتقال 4 من الكوادر الصحية المسعفة، رغم التنسيق لهم، وذهابهم من خانيونس إلى شمال غزة طيلة الفترة الماضية لإخلاء الجرحى من الشمال إلى الجنوب».

ولفت إلى اعتقال مدير الإسعاف بجنوب غزة أنيس الأسطل، قائلًا إن «الاحتلال لازال يعتقل 35 كادرًا صحيًا، على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء محمد أبو سلمية».

وحذر من أن قوات الاحتلال لازالت تعتقل الكوادر الطبية في ظروف قاسية من الاستجواب تحت التعذيب والجوع والعطش.