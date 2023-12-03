وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تشيد بإجراءات سفارة مصر بباريس لتيسير عملية التصويت

أعربت النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن سعادتها بتوافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيدة بتسهيل الإجراءات التي اتخذتها السفارة المصرية بباريس؛ لتيسير عملية التصويت على المواطنين.

جاء ذلك خلال قيام النائبة نيفين الطاهري بالإدلاء بصوتها، اليوم الأحد، باللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية بباريس، وذلك في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وقالت وكيل اللجنة الاقتصادية، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: "سعيدة للغاية بوجودي هنا في اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية بباريس.. أنا هنا بباريس في رحلة علاجية، ولكنني حرصت على المشاركة في الانتخابات".

وبعد الإدلاء بصوتها، أعربت نيفين الطاهرى عن أملها بتحقيق مزيد من التقدم والتوفيق لوطننا مصر.

ورغم الطقس شديد البرودة، يواصل المواطنون المصريون في فرنسا على مدار اليوم (يوم عطلة أسبوعية) التوافد بكثافة على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.