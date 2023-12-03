شهود عيان: القصف الإسرائيلي لم يتوقف منذ 24 ساعة على مناطق جنوب غزة

قال شهود عيان، أمس السبت، إن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق جنوب قطاع غزة لم يتوقف منذ نحو 24 ساعة.



وأضاف الشهود، في تصريحات لـ"وكالة أنباء العالم العربي (AWP)"، أن القصف يتركز على مدينة خان يونس جنوبي القطاع وبلدة القرارة المحاذية لها، وإن الجيش الإسرائيلي أقام أحزمة نارية في مناطق سكنية استهدفها بالقصف بشكل متتابع.



ويخشى أهالي قطاع غزة من أن يكون القصف المكثف على المناطق الجنوبية هو بداية لعملية عسكرية برية قد تبدأ في جنوب القطاع.



وقالت وزارة الداخلية في غزة أمس إن بلدة القرارة القريبة من خان يونس شهدت عدة غارات متتابعة ولا تزال تتعرض لعمليات قصف.



واستشهد نحو 200 فلسطيني وفق إعلانات رسمية في قطاع غزة منذ استئناف القتال إثر انهيار التهدئة صباح الجمعة.



وما يثير القلق في جنوب قطاع غزة هو اكتظاظ هذه المناطق بمئات آلاف النازحين، الذين هربوا من المعارك في شمال القطاع. وكانت إسرائيل قد حددت جنوب القطاع كمناطق آمنة يمكن للنازحين الذهاب إليها.