سفير مصر بماليزيا: الانتهاء من عمليات الفرز وإرسال النتائج للهيئة العليا للانتخابات

قال رجائي نصر، سفير مصر في ماليزيا، إن حجم الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة باليوم الثالث، جاء متوافقا مع حجم التوقعات المتعلقة بتزايد نسبة المشاركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مشهد إقبال أبناء الجالية المصرية، على التصويت في الانتخابات الرئاسية كان ملف للنظر، وبشكل خاص في أول أيام التصويت، على الرغم من أن الجمعة يوم عمل.

ولفت إلى أن هناك أعدادا من الطلاب والشباب من أبناء الجالية المصرية، استأجروا سيارات للذهاب إلى مقار اللجان للتصويت، إلى جانب استئذان البعض الآخر من رؤساء الجامعات، من أجل الخروج للتصويت، موضحا أن بعض رؤساء الجامعات وفروا للطلاب المصريين، أتوبيسات الجامعة نفسها للذهاب للسفارة والإدلاء بأصواتهم.

وأكد أن الشباب المصري من أعضاء الجالية المصرية، شباب واع ومشرف، منوها بأنه جرى إغلاق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ 3 ساعات ونصف، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات فرز الأصوات، وإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بالنتيجة.

وذكر أن منتخب مصر للهوكي وصل إلى ماليزيا أمس للمشاركة في كأس العالم، وعلى الرغم من بعد مسافة السفر التي وصلت لـ10 ساعات، إلا أنهم حرصوا على الحضور للسفارة منذ التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم، كفاتحة لزيارتهم لماليزيا، مشيرا إلى أنهم اتفقوا مع الاتحاد الماليزي للهوكي؛ لتوفير سيارات فهناك تاريخ بيننا وبينهم هناك 7 آلاف ماليزي يأتون لمصر سنويا.