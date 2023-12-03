حماس: العالم شهد الفارق بين تعامل القسام مع المحتجزين وتعامل الاحتلال مع أسرانا

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن العالم شهد الفارق بين تعامل كتائب القسام مع المحتجزين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن تعنت الاحتلال وممطالته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيرا.

وأشار إلى أن الحركة تجدد موقفها الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، داعيا لتصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن الاحتلال لن يحقق أيا من أهدافه سواء المعلنة أو المخفية، مؤكدا أن الوعود الإسرائيلية كاذبة وهي جزء من الحرب النفسية.

وأشاد بالمواقف العالمية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، خصوصا مواقف اليهود المعارضين للاحتلال ولإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.