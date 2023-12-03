رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يلتقي وزير الدفاع العراقي

التقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد سعيد العباسي.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن اللواء باقري أشار، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع العراقي، إلى أن أوضاع البلدين والمنطقة تضاعف من أهمية وضرورة التعاون الدفاعي والأمني ​​بين البلدين.

وقال باقري: "نعتقد أن التعاون بين القوات المسلحة في البلدين ما زال بعيدا عن النقطة المنشودة، رغم تعدد المجالات والإمكانيات، ويمكن للبلدين الاستفادة من تفعيل هذه القدرات".

ووصف اللواء باقري تجارب القوات المسلحة الإيرانية في المجالات التكتيكية والاستراتيجية والفنية بأنها قيمة للغاية.

وأكد باقري، أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لنقل خبراتها وقدراتها إلى القوات المسلحة العراقية.

كما أعلن باقري عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية؛ لإجراء تدريبات إنقاذ بحري ثنائي أو متعدد الأطراف في الخليج.

ومن جانبه، أشار وزير الدفاع العراقي، إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا وقوف شعب العراق بمختلف أطيافه السياسية إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأوضح العباسي، أنه اطلع على النمو المطرد للصناعة الدفاعية في إيران عندما تفقد معداتها وقدراتها الدفاعية.