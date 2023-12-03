سفير مصر في برلين يشيد بإصرار المصريين بالخارج على التصويت بانتخابات الرئاسة رغم الطقس

عبدالحميد لـ الشروق: 3 بعثات دبلوماسية تستقبل المصريين في أنحاء ألمانيا للتصويت بالانتخابات.. المرحلة المقبلة هامة للغاية في ظل الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة

تابع السفير خالد جلال عبدالحميد، سفير مصر في برلين، سير العملية الانتخابية، وسط توافد ملحوظ للناخبين من المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم رغم الطقس البارد.

وأكد عبدالحميد لـ"الشروق"، أن 3 بعثات دبلوماسية فتحت أبوابها منذ أمس بمقر السفارة ببرلين والقنصلية العامة بفرانكفورت والقنصلية المصرية أيضا في هامبورج؛ لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية في أنحاء ألمانيا والعاملين فيها للقيام بواجبهم وممارسة حقهم الانتخابي.

- إقبال جيد

وأضاف أن الإقبال على التصويت ممتاز من المصريين بالخارج على التصويت، مشيرا إلى تواجد ملحوظ في اليوم الثاني للانتخابات لأبناء الجالية المصرية من الجيلين الثاني والثالث الذين حرصوا على التواجد والإدلاء بأصواتهم، قائلا: "هذه ربما ظاهرة جديدة نثني عليها ونشجعها".

وحث عبدالحميد، المصريين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق الهام الذي يحدد رئيس مصر للسنوات الست القادمة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هامة للغاية في ظل الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة.

"أتصور أن العزم في المشاركة باختيار رئيس مصر ونتشارك جميعا تحديد السياسات للسنوات الست القادمة من خلال الرئيس المنتخب.. العملية الانتخابية ميسرة والتصويت مفتوح من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً غد."

"نحن نرحب بكل أبناء الجالية المتواجدين في ألمانيا وأيضا العابرين وغير المقيمين في ألمانيا طالما بحوزتهم جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي للإدلاء بأصواتهم، العملية لا تستغرق سوى 3 دقائق"، يقول عبدالحميد.

وتابع: نحن ندرك أن الطقس قد لا يكون مثاليا هذه الأيام في ألمانيا، لكن يحب النظر إلى الهدف الأهم والأسمى بأن يتم المشاركة في هذا الحدث الهام".

وحرص عبدالحميد على استقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية بمقر السفارة.

- الاستعداد بمرحلة ما قبل التصويت

وكانت السفارة المصرية في برلين، أعلنت الأسبوع الماضي، إغلاق القسم القنصلي خلال أيام انعقاد الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة.

وأكدت السفارة أنه سيتم استئناف العمل يوم الأثنين الموافق 4/12/2023، وفقاً لأوقات العمل المعتادة.

وكانت السفارة أعلنت في 28 سبتمبر الماضي، فتحت الباب لاستقبال أعضاء الجالية المصرية في برلين خلال أيام العمل اليومية بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية والرسمية حتى يوم 13 أكتوبر لتحرير التوكيلات لمرشحي الرئاسة.

وفتح 137 مقراً انتخابياً في السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة حول العالم، أبوابه أمام المصريين المقيمين خارج البلاد؛ للتصويت في الانتخابات الرئاسية، اعتباراً من أمس الجمعة وعلى مدار 3 أيام، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

في حين تُجرى الانتخابات داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل على أن يتم الاختيار بين 4 مرشحين على رأسهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يتطلع إلى ولاية ثالثة الذي اختار رمز "النجمة"، بجانب منافسيه كل من فريد زهران رئيس "الحزب المصري الديمقراطي" برمز "الشمس"، وعبد السند يمامة رئيس حزب "الوفد" رمز "النخلة، وحازم عمر رئيس حزب "الشعب الجمهوري" برمز "السلم".