بدء تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بمركز ومدينة كوم حمادة خميس البرعي

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

وأشارت إلى توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كوم حمادة بدءا من اليوم الأحد 3 ديسمبر من الساعه 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت بلبع، أنه يتم تقديم العديد من الخدمات، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

يأتي ذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة لتخفيف الأعباء الإدارية، بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها، ويحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أقرب وقت.