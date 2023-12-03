وزير خارجية سلطنة عمان يصل إلى طهران لبحث وقف النار في غزة

يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الیوم الأحد، نظيره العماني بدر البوسعيدي، الذي يتوجه الیوم إلی العاصمة طهران علی رأس وفد رفيع المستوى.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، من المقرر أن يبحث الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام وتطوير التعاون المشترك، وأهم القضايا الإقليمية، ومنها الأوضاع المزرية في غزة، وضرورة وقف إطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

وناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات الجارية في قطاع غزة، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما يوم 1 ديسمبر 2023.

وقال أمير عبداللهيان، خلال هذا الاتصال لنظيره العماني إن «عودة الصهاينة لارتكاب جرائم الحرب ضد أهالي غزة تدل على عدم اكتراثهم بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ومن الضروري أن تزيد الدول الإسلامية كافة من جهودها لإيقاف هذه الجرائم».

من جهته اعتبر البوسعيدي، بأن اشتعال الحرب من جديد وتوسيعها في المنطقة «هو مدعاة للأسف»، وشدد على ضرورة إرساء هدنة مستدامة، وإرسال المساعدات الإنسانية بصورة واسعة، وتحرك مؤثر للمجتمع الدولي بهذا الصدد.