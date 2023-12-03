ألمانيا تواجه فرنسا وهولندا وديا استعدادا ليورو 2024

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يستعد منتخب ألمانيا لمشواره في يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا، بخوض مباراتين وديتين في مارس الأولى ستكون أمام فرنسا في ليون والثانية يستضيف فيها منتخب هولندا.

ومن المتوقع أن تجرى المواجهة أمام هولندا في فرانكفورت، حيث جرى الإعلان عن هذه المواجهة عقب قرعة يورو 2024 والتي جنبت الماكينات مواجهة الطواحين، ووضعتها في المجموعة الأولى إلى جانب اسكتلندا والمجر وسويسرا.

وأكد يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، والذي خسر أخر مباراتين وديتين للفريق الشهر الماضي أمام تركيا والنمسا، أنه سيتم إجراء تعديلات على تشكيل فريقه خلال المباراتين الوديتين في مارس لكنها ليست تعديلات جزرية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب ألمانيا مباراتين وديتين أخريين قبل يورو 2024 التي تنطلق في 14 يونيو المقبل.

وقال ناجلسمان "لن نترك عشرة لاعبين في الديار ونستدعي عشرة لاعبين جدد، لكننا سنجري تغييرا".

وأضاف "الأمر سيؤثر على القائمة وأيضا على الهيكل بعض الشيء، لدي رأي واضح بشأن جميع اللاعبين".