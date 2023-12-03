إجلاء 133 مواطنا روسيا من غزة عبر معبر رفح

أفادت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد، بأن مجموعة جديدة تضم 133 من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم غادرت قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكدت الطوارئ الروسية في بيان لها، نشرته وسائل إعلام روسية، أنها تواصل العمل مع المواطنين الروس الذين غادروا قطاع غزة، وقالت: «لقد عبر 133 من المواطنين وأفراد عائلاتهم معبر رفح».

وأوضح البيان أن متخصصين تابعين للطوارئ الروسية في مصر يقدمون المساعدة الطبية والنفسية للمواطنين الروس، كما يوفرون لهم الماء والغذاء ويساعدون في الحصول على الوثائق اللازمة.

وأضاف البيان أنه «بعد اجتياز جميع المراحل الضرورية، سينقل طيران وزارة الطوارئ الذين تم إجلاؤهم من غزة، إلى موسكو».

وأعلنت البعثة الروسية في فلسطين السبت 2 ديسمبر، استئناف عملية إجلاء المواطنين الروس وأقاربهم الفلسطينيين من القطاع بعد تجدد الأعمال القتالية هناك.

وفي نهاية نوفمبر، أفادت الطوارئ الروسية بأن 750 مواطنا عبروا معبر رفح منذ بداية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير، فيما ذكرت الخارجية الروسية أن ما مجموعه نحو 950 شخصا تقدموا بطلب المساعدة في مغادرة غزة.