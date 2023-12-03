حزب المصريين الأحرار: حملة طرق أبواب بالبحيرة لدعم المرشح السيسي

قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة بزيارة للجمعيات الزراعية التابعة لمراقبة منطقة البستان بالتعاون الزراعي ولقاء اعضاء مجالس إداراتها والعاملين وعدد كبير من المزارعين، في ضوء التحركات المكثفة لتأييد مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي والوصول لكافة فئات المجتمع المصري بحملة طرق الأبواب، تحت شعار «من كل شبر في مصر السيسي رئيس لمصر».

وتناولت اللقاءات الاستماع للمشاكل التي تواجه كافة الفئات وآليات الحلول من منظورهم، وتطرق للحديث لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول لصناديق الاقتراع ومساندة البلاد خلال تلك الفترة الحرجة وبخاصة ما يدور من أحداث بدول الجوار.

وقالت الحزب في بيان له اليوم، أن وفد الحزب تحدث عن الجهود المبذولة من القيادة السياسية الرشيدة التي وضعت مصر علي الخريطة العالمية مجددا وأصبحت صاحبة الكلمة والقيادة، بالإضافة للجهود التنموية والخدمية والرعاية الاجتماعية ، وايضا تحقيق أفضل صورة للاستقرار والأمن والأمان.

وشدد وفد الحزب علي مساندة وتأييد الرئيس الذي تصدى لكل ما يحاك ضد الوطن وحافظ علي سلامه وهويته ولعل الأحداث الجارية تعكس صدق رؤيته وأمانة خطواته لصالح المواطن وبلادنا العزيزة، وتحدث العديد من المواطنين والمزارعين حول عدة محاور أولها ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ومختلف المدخلات الزراعية؛ وثاني هذه التحديات شيوع ظاهرة غش الأسمدة والمبيدات المنتجة من الشركات مما يؤثر سلباً على العملية الإنتاجية، ومن هنا شدد أمين الحزب بالبحيرة على أن الدولة تبذل جهود عظيمة للرقابة والمتابعة وترنو بكافة السبل لمساعدة المزارعين.

وطالب المزارعون بمراعاة الظروف الموسمية لديهم بشأن مراعاة ذلك في الفواتير الكهربائية التي تحصل شهرياً، وأيضا المطالبة باهتمام الرعاية لهم عند التسويق للمنتجات الزراعية حتي لا يقعوا فريسة السماسرة والمضاربين الذين يشتروا المنتجات بأقل الاسعار التي لا تتناسب مع التكاليف الإنتاجية.

وأكد الحزب نقل كافة مطالب أو احتياجات المواطنين للجهات المختصة ورفعها في تقرير للأمانة المركزية بالحزب لإرسالها للحملة الرسمية للرئيس.

كما ناشد بعض المزارعين بوجود لجان للتوعية بالفرص الاستثمارية؛ وأن يكون هناك لجان للتوعية بالاعلان الخاص بالفرص الاستثمارية والإجراءات اللازمة لها بالمشاريع الزراعية والأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان؛ والتنويه باهمية التنسيق بينهم وبين الجمعيات الزراعية مما يسهل علي الشباب الحصول علي فرص عمل جديدة.