كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية: إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي أثناء هجومها على غزة

أعرب كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تأييده للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة من جانب طرفي حرب غزة.

وقال خان في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الأحد "يجب أن نظهر أن القانون موجود، على الخطوط الأمامية، وأنه قادر على حماية الجميع".

وقد زار خان إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الأيام الأخيرة. وقد كانت هذه أول زيارة رسمية يقوم بها كبير مدعي المحكمة. وقد تلقى دعوة من أقارب وأصدقاء ضحايا الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر.

والتقى خان أمس السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وعائلات الضحايا الفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست دولة طرف في المحكمة، إلا أن خان عرض على إسرائيل دعمه في التحقيق في هجمات 7 أكتوبر. وتحدث خان عن "بعض من أخطر الجرائم الدولية التي هزت ضمير الإنسانية". ودعا حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين على الفور.

في الوقت نفسه، أكد خان أن إسرائيل ملتزمة أيضا بالقانون الدولي أثناء هجومها لقطاع غزة.

وأضاف أنه يجب التحقيق بشكل مستقل وسريع في الاتهامات التي لها أساس قوي بارتكاب جرائم حرب.