صحافيون إسرائيليون: لا يوجد انتصار بالأفق ودخلنا في نفق مظلم

يعتقد نخبة من الصحافيين الإسرائيليين، أن الحرب في قطاع غزة دخلت في نفق مظلم وأنه ليس من السهل تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دون الحاجة لسنوات طويلة من القتال.

وقال ناحوم برنيع الصحافي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في مقالة له اليوم الأحد، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن توسيع العملية العسكرية لتشمل خان يونس لن يسهم في تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف: "أعتقد أن الدخول إلى خان يونس دون خطط لليوم التالي، جيد لتحقيق هدف الانتقام فقط، ولكن ليس أبعد منذ ذلك، فلن يكون هناك أي انتصار، وبالتالي الأفضل خفض سقف التوقعات والتركيز أكثر على استعادة الأسرى".

وتابع: "بدأ الجيش الدخول إلى خان يونس دون خطط لليوم التالي، هذا جيد للانتقام، ولكن لا يخدم أية استراتيجية، فقد دخل إلى منطقة مكتظة بالنازحين من شمال القطاع، الفاقدين لبيوتهم ودون مأوى، والمعطيات التي قدمتها الأمم المتحدة تشير إلى خشية متزايدة من حصول أوبئة هناك".

وذكر الكاتب أن 57 يومًا من القتل لم تكن كافية لاحتلال حتى أجزاء بسيطة من قطاع غزة، مشيراً إلى أنه "على الرغم من مرور نحو شهرين على الحرب؛ فما زالت الشجاعية تقاتل وما زال القتال فاعلًا في أحياء أخرى".

وأشارت وكالة "صفا"، إلى عدم توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشجاعية حتى كتابة التقرير.

وقال: "الساعة تدق، وعلى ضوء الضغوطات الأمريكية ووضع السكان، لدي شك في بقاء أكثر من أسبوعين لإسرائيل لتنهي ما بدأته، أشك في إمكانية تحقيق أي من أهداف الحرب خلال أسبوعين في الوقت الذي يسود الانشقاق صفوف كبار قادة المستوى السياسي".

- فشل استراتيجية المطرقة

بدوره، رأى الكاتب الشهير "بن درور يميني"، أن الاحتلال يمارس سياسة النار والمطرقة تجاه قطاع غزة، عبر سياسة الأرض المحروقة على غرار ما فعلته روسيا في الشيشان في تسعينات القرن الماضي دون أية نتيجة مرجوّة.

وقال: "مع مرور الأيام نكتشف أن لدينا كابينت أعرج، حيث تعمل إسرائيل بناءً على استراتيجية المطرقة وهي استراتيجية روسية تمت تجربتها في الشيشان عبر هجمات عنيفة جداً تحدث ضرراً كبيراً ولكن دون نتائج".

وأضاف "حتى الآن لا تسيطر إسرائيل على جميع مناطق شمال قطاع غزة وهي بعيدة عن السيطرة على مدينة الأنفاق، وغالبية القطاع لا زال بيد المنظمات الإرهابية، ولم يكد وقف إطلاق النار ينتهي حتى عادت حماس لضرب الصواريخ صبيحة الجمعة وليس من جنوب القطاع بل من الشمال!!".

وقال "علينا أن لا نعيش في الأوهام فنحن بحاجة للكثير من الصبر وطول النفس، وأيضاً إلى الوقت، لدي شك بوجود الوقت فالوقت يمر بل ينفد، وحتى الآن، علينا أن نعترف بأن إسرائيل لم تحقق الكثير، من الممكن أن 5 آلاف عنصر من حماس قتلوا وبعض القادة إلا أن غالبية الأرض لا زالت تحت سيطرة حماس، لقد تم تدمير 10% من مباني غزة ولا أعرف إذا ما يجب تسمية ذلك إنجاز، ومع ذلك فحماس والجهاد أحياء يرزقون ويسيطرون".