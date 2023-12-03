أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مع اقتراب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من شهره الثالث.

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها تمكنت من قتل عدد كبير من جنود الاحتلال بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديا شرق منطقة "جحر الديك" في غزة، مكبدة الاحتلال خسائر فادحة.

كما استهدفت الكتائب قوة إسرائيلية متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام شمال القطاع، وأوقعت قتيل وجريح، فيما تواصل قصف تل أبيب، ومستوطنات غلاف غزة.

* تواصل العدوان الإسرائيلي بعد انهيار الهدنة

كثف جيش الاحتلال اليوم الأحد، غاراته الجوية على المنازل والمرافق المدنية في قطاع غزة، مما أدى لسقوط مزيدًا من الشهداء والجرحى.

في حين أكدت كتائب عز الدين القسام، أنها قتلت عددا كبيرا من جنود الاحتلال في المعارك البرية في القطاع.

وفي ثالث يوم بعد انهيار الهدنة المؤقتة، واصل الطيران الإسرائيلي قصف مختلف المدن والأحياء في القطاع.

ودمر القصف مسجدا في حي التفاح شرق مدينة غزة، وشن المزيد من الغارات على مخيم جباليا الذي شهد عدة مجازر في الأيام والأسابيع الماضية، مع تواصل القصف المدفعي والجوي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

* معلومات عن قرية جحر الديك



.قرية حدودية مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

.تتبع إدارياً محافظة غزة.

.تقع جنوبي غزة وعلى مسافة لا تزيد عن 6.6 كم عنها.

.ترتفع 100م عن مستوى سطح البحر.

.تبلغ مساحتها حوالي 6200 دونم.

.تشغل الأبنية فيها مساحة 100 دونم.

.احتلت ضمن غزة في يونيو 1967.

.تحررت مع انسحاب قوات الاحتلال من غزة في سبتمبر 2005.

.تتبع إدارياً لمحافظة مدينة غزة.

.تقع بالقرب من الأراضي المحتلة عام 1948.

.تتعرض لاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي متكرر أثناء الحروب على القطاع.

.لها أهمية جيواستراتيجية.

.محازية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

.تقابلها من شرقها على مسافة 6 كم فقط مستوطنة "بئيري".

.تتعرض بمزارعها وسكانها ومنازلها وممتلكاتها يوميا للدمار والتجريف من الاحتلال.