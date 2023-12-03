ألمانيا تحذر من خطورة غاز الميثان خلال المؤتمر العالمي للمناخ

حذرت الحكومة الألمانية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" المنعقد في دبي، من انبعاثات غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري بشكل كبير.

وقال وكيل الوزارة الاتحادية للاقتصاد وشئون المناخ، شتفان فنتسل، اليوم الأحد، إنه إذا تم النجاح في الحد من انبعاث هذا الغاز سريعا على مستوى العالم، سيتم تحقيق أوجه تقدم سريعة في مكافحة الاحتباس الحراري.

وأضاف أنه يمكن الآن بواسطة أقمار اصطناعية تحديد الأماكن التي يوجد بها مثلا تسريبات في منصات التنقيب عن النفط أو حقول الغاز.

وأشار إلى أنه إذا تمكن المجتمع الدولي من خفض انبعاثات غاز الميثان، سيمكن حينئذ تحقيق الكثير في مجال حماية المناخ بسرعة وبموارد مالية محدودة.

ويشار إلى أن غاز الميثان يتسرب من عدة أشياء، من بينها عند استخراج الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وينشأ أيضا في مقالب القمامة مثلا.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة الاتحادية لحماية البيئة ديرك ميسنر في دبي، إن 16% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية مرتبطة الآن بغاز الميثان، لافتا إلى أن هذا الغاز أكثر ضررا بنحو 30 مرة من ثاني أكسيد الكربون، الذي حظي بأقصى قدر من الاهتمام على مر العقود.

ودعا ميسنر لقواعد عالمية ملزمة لمكافحة "التلوث بغاز" الميثان، لاسيما في الدول المنتجة للنفط والغاز الطبيعي، مشددا على ضرورة أن يقترن ذلك بمراقبة وفحص.