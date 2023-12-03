بابا الفاتيكان يعرب عن أسفه لانتهاء الهدنة في غزة ويدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس، عن أسفه لانتهاء الهدنة في قطاع غزة ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية.

وفي أعقاب صلاة التبشير الملائكي التقليدية في روما، قال رأس الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأحد: "آمل أن يتوصل جميع الأشخاص المعنيين إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في القريب العاجل، وأن يجدوا حلولا بديلة للأسلحة، ساعين إلى سلوك دروب شجاعة من السلام".

وتناول البابا، في حديثه مصير المحتجزين، وقال: "كثيرون هم الرهائن الذين أطلق سراحهم، لكن لا يزال يوجد كثيرون آخرون في غزة؛ لنفكر بهم وبعائلاتهم".

وفي الوقت نفسه، أشار البابا، إلى وجود معاناة كبيرة في قطاع غزة حيث تنقص السلع الضرورية.

وبدا البابا ضعيفا بعد مرضه الأخير، إذ إنه لم يقف عند نافذة القصر الرسولي كما هو معتاد في صلاة التبشير الملائكي بل إنه جلس إلى طاولة في مقر إقامته في سانتا مارتا في الفاتيكان.

وحضر عدد قليل نسبيا من المصلين إلى الصلاة في ساحة القديس بولس، وتابعوا البابا من خلال شاشات عرض كبيرة على الجدران.

ولم يتحدث البابا بنفسه إلا قليلا وأناب رجل الدين مونسينور باولو برايدا في قراءة الجزء الأكبر من عظته.

وأفادت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، بأن برايدا هو أول كتبة خطب البابا.

وكان فرنسيس، ألغى في الأسبوع الماضي رحلته إلى مؤتمر المناخ (كوب 28) في مدينة دبي الإماراتية.

ومن ناحية أخرى، تناول البابا في كلمته ضحايا الهجوم بقنبلة الذي وقع خلال قداس في الفلبين اليوم، وقال إنه يؤكد صلواته على نية ضحايا الاعتداء.

وأردف: "إنني قريب من العائلات ومن سكان مينداناو الذين عانوا الأمرين".