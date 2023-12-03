إقبال كبير من الجالية المصرية بالمغرب على التصويت في الانتخابات الرئاسية

شهد مقر الاقتراع للانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية في العاصمة المغربية الرباط، إقبالا كبيرا، في اليوم الثالث والأخير من تصويت أعضاء الجالية المصرية، حيث احتشدت أعداد كبيرة من الجالية المصرية أمام المقر الانتخابي، في مظاهرة حب لمصر، وإصرار على ممارسة الحق الدستوري واختيار مستقبل الوطن.

وتمكن الكثيرون من أعضاء الجالية المصرية، وخاصة المقيمين في مدن وأقاليم تبعد أكثر من 500 كيلومتر عن العاصمة الرباط، من المشاركة والحضور بأعداد كبيرة إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وفتحت السفارة المصرية بالرباط أبوابها لأعضاء الجالية لليوم الثالث على التوالي، مقدمة كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع