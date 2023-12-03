مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات بالوراق

نظم مصطفى جعفر سالمان عضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، مؤتمراً جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه لفترة رئاسية جديدة في حضور عدد كبير من أهالي الوراق وأوسيم بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى كبار الشخصيات العامة والإعلاميين.



وأكد سالمان، خلال المؤتمر، أن الرئيس السيسي هو رجل السلام والتنمية، وقد حقق العديد من الإنجازات خلال فترة حكمه، بما فى ذلك القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية داعيا كافة المواطنين على المشاركة في الانتخابات وإعطاء أصواتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال عجلة البناء.

ومن جانبه أكد اللواء محمد حسين سالمان، أنه كان من نفس دفعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يشعر وأنه منذ أن كان ضابط صغير وأنه قيادة تعد لرئاسة هذه البلد، داعيا كافة الحاضرين في المؤتمر والمشاركين الالتفاف حول صناديق الانتخابات وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر لجميع الحضور من سيدات وشباب وأن حضورهم مثل هذه المؤتمرات خطوة إيجابية.