الأركان العامة الأوكرانية: صد 20 هجوما روسيا على الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة

قال الجيش الأوكراني، مساء أمس السبت، إن معظم القتال الأخير بين القوات الأوكرانية والروسية وقع في شرق أوكرانيا.



وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقرير، صد 20 هجوما روسيا على الخطوط الأمامية بالقرب من بلدة أفدييفكا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال التقرير إن الروس شنوا 15 هجوما حول باخموت.



لكن في منطقة خيرسون المتنازع عليها في جنوب أوكرانيا، تواصل القوات الأوكرانية الاحتفاظ بمواقعها الجديدة على الجانب الجنوبي من نهر دنيبرو.



واتخذ الجيش الأوكراني مواقع على الجانب الذي تسيطر عليه روسيا إلى حد كبير من النهر في الأسبوع قبل الماضي.



وأضاف الجيش، أن الوضع على الخطوط الأمامية في جنوب وشرق البلاد لا يزال صعبا.