تشيلسي يفوز على برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

انتزع تشيلسي فوزا مثيرا 3 / 2 أمام ضيفه برايتون، ليعود إلى طريق الفوز، الذي ابتعد عنه في المرحلتين الماضيتين.

وبادر إنزو فيرنانديز بالتسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف ليفي كولويل الهدف الثاني في الدقيقة 21، لكن فاكوندو بوناتوني قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 43.

واضطر تشيلسي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه كونور كالاجر في الدقيقة 45 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن رغم النقص العددي، أضاف الفريق الأزرق الهدف الثالث بواسطة فيرنانديز في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وأشعل برايتون المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي تعادل مع مانشستر سيتي وخسر من نيوكاسل في المرحلتين الماضيتين، إلى 19 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد برايتون عند 22 نقطة في المركز الثامن.