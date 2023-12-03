 شركة ميشلان لصناعة الإطارات تلغي وظائف في ألمانيا ونقابات عمالية تتحرك للمساعدة - بوابة الشروق
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شركة ميشلان لصناعة الإطارات تلغي وظائف في ألمانيا ونقابات عمالية تتحرك للمساعدة

فرانكفورت - د ب أ
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 9:08 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 9:08 م

بعدما أعلنت شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات عن خطط لإلغاء وظائف في مصانعها في ألمانيا، تعمل نقابة "اي جي بي سي اي" العمالية على بدائل للاستخدام المستقبلي للمصانع المتأثرة التي ستتعامل مع تسريح إجباري للعمال، حسبما قال ماتياس هيل، رئيس فرع النقابة في ماينز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف هيل "نريد أن نقدم أفكارا للمجموعة في منتصف أو نهاية شهر يناير".

وتجري محادثات مع سياسيين من أجل تحديد طريق زيادة الإنتاجية في المصانع المتأثرة.

وقد أعلنت الشركة هذا الأسبوع إنها ستوقف الإنتاج بشكل تدريجي في مصنعيها في كارلسروه وترير وستتوقف عن إنتاج إطارات الشاحنات الجديدة والمنتجات شبه المكتملة في هامبورج بحلول عام 2025، وهو ما سيؤثر على 1410 موظفين في ألمانيا.

كما تعتزم ميشلان نقل مركز خدمة العملاء من كارلسروه إلى بولندا، الأمر الذي سيؤثر على 122 موظفا.

وقالت ميشلان إنها تضررت من استيراد إطارات الشاحنات منخفضة التكلفة من الدول ذات الأجور المنخفضة ومن ارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي وضع الشركة تحت الضغط وتسبب في خسارة حصتها في السوق وخفض قدرتها التنافسية.

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