 رئيس الوزراء الهندى يعتزم حضور العروض العملياتية للبحرية بولاية ماهاراشترا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الهندى يعتزم حضور العروض العملياتية للبحرية بولاية ماهاراشترا

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي،
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي،

نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 12:38 ص | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 12:38 ص

 أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيشهد بعد غد الاثنين العروض العملياتية للقوات البحرية الهندية التى تجرى على شواطىء تاركارلي بمدينة سيندهودورج بولاية ماهاراشترا الهندية .

وذكرت اليوم السبت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا " الهندية أن القوات البحرية ستستعرض قدراتها القتالية فى إطار الاحتفالات بيوم البحرية.

وأضافت الوكالة أن سفنا وغواصات وطائرات وقوات خاصة ستشارك فى هذه العروض .

ومن المقرر أن يرفع رئيس الوزراء ناريندرا مودى خلال الفعاليات الستار فى قلعة راجكوت عن تمثال لتشاتراباتي شيفاجي مؤسس إمبراطورية المراثا في غربى الهند والذى ينظر إليه باعتباره واحدا من أعظم المحاربين في عصره .


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