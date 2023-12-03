دياز: ريال مدريد قدم مباراة مثالية أمام غرناطة

أعرب براهيم دياز، لاعب ريال مدريد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على غرناطة بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت لحساب منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وقال براهيم دياز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الفوز على غرناطة كان رائعًا.. لقد دعمتنا الجماهير، وضغطنا من أجل تسجيل الهدف الأول، ولعبنا بطريقتنا".

وأضاف: "لقد كانت مباراة مثالية تقريبًا، فنحن سيطرنا على اللعب، ولم يخلق فريق غرناطة إلا القليل من الفرص".

وأتم براهيم دياز تصريحاته قائلًا: "فريق غرناطة لم يسدد علينا أي كرة، وركزنا بشكل كبير طوال المباراة، وهذا هو نتاج عمل الفريق بأكمله".

وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، وذلك بعد فوزه على غرناطة بهدفين دون رد، أحرزهما براهيم دياز ورودريجو.