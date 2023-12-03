 جوردون يمنح نيوكاسل فوزًا ثمينًا على مانشستر يونايتد في البريميرليج - بوابة الشروق
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جوردون يمنح نيوكاسل فوزًا ثمينًا على مانشستر يونايتد في البريميرليج

الشروق
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 1:47 ص | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 1:47 ص

تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أنتوني جوردون هدف المباراة الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 55، بعد كرة عرضية مرت من أمام الجميع، وأسكنها لاعب أصحاب الأرض في الشباك.

وتمكن مانشستر يونايتد من هز شباك نيوكاسل في الدقيقة 90، إلا أن حكم الراية أشهر رايته، معلنًا وجود تسلل على اللاعب هاري ماجواير، وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 26 التي يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 24 نقطة في المركز السابع.


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