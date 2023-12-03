مستشفى العودة: استشهاد 3 أطباء ومسعفين اثنين جراء استهدف مباشر من قوات الاحتلال

قال مدير مستشفى العودة الدكتور أحمد مهنا، إن المستشفى تعرض للقصف الإسرائيلي، الأمر الذي أثّر على أقسام بالمستشفى، وأدى إلى انخفاض سعته السريرية إلى النصف.

وأضاف مهنا في حديث لـ«الجزيرة مباشر»، اليوم الأحد، أن القصف استهدف أيضا سيارة إسعاف تابعة للمستشفى، وأسفر عن استشهاد ثلاثة أطباء واثنين من المسعفين.

وأشار إلى أن «المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين؛ بسبب الحصار الإسرائيلي والعدوان المتواصل على القطاع».

ولفت إلى أن المستشفى يستقبل يوميا مئات الشهداء والمصابين من المدنيين؛ الذين يتعرضون للقصف والاعتداءات الإسرائيلية.

وطالب مدير مستشفى العودة لمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لوقف العدوان، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في غزة.

واستشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مرسل وكالة «وفا»، بأن أكثر من 60 شهيدا ارتقوا في جنوب قطاع غزة وتحديدا في خان يونس، بعد قصف الطائرات بعشرات الصواريخ مناطق عديدة شرق ووسط المدينة، نقلوا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي.

وأضاف أن طائرات الاستطلاع قصفت منزلا لعائلة الفرا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين تم نقل أعداد كبيرة منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي مدينة غزة قصفت الطائرات الحربية، حيي الزيتون والشجاعية ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، حيث نقل عدد كبير منهم إلى مستشفى المعمداني، كما أن أعدادا كبيرة تحت الأنقاض.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مركبتين مدنيتين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.